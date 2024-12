Szirénázva rohantak Érdre a hatóságok: 8 kisgyereket azonnal kórházba kellett szállítani

Enyhe szén-monoxid-mérgezéses tünetekkel nyolc gyermeket szállítottak kórházba a mentők vasárnap délután Érdről, a Tusnádi utcából. A családi ház nappalijában palackról üzemelő propánbutánsütőt használtak, amikor a gyermekek rosszul lettek. Az érdi hivatásos tűzoltók zárt nyílászárók mellett méréseket végeztek a helyiségben, ahol már nem tudták kimutatni a szén-monoxid jelenlétét. A méréseket követően a tűzoltók átszellőztették az ingatlant, majd biztosították a helyszínt.

Rohantak Lrdre a hatóság emberei

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!

Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid - írja a Katasztrófavédelem.