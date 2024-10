Mentőhelikopter vitte kórházba a tatabányai asszonyt: megégett a légcsöve, amikor menekült a lángok közül

Hatalmas tűzhöz riasztották a hatóságokat csütörtök reggel: egy tatabányai társasház egyik, földszinti lakásában csaptak fel a lángok. A lakásban élő 40 év körüli nőt végül mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ő jelenleg is orvosi felügyeletre szorul, de a társasház többi lakójának is menekülnie kellett, volt, aki az erkélyen mászott ki, annyira megrémült a hatalmas tűz miatt. Négyen füstmérgezéssel kerültek kórházba – adta hírül a Tények. A tűz erejét jól mutatja, hogy a bútorok még oltás közben is újra és újra lángra kaptak. A lakásnak nem maradt ép pontja a tűz pusztítását követően. A szomszédok egyébként arról számoltak be: a kiégett lakásban bérlőként élő pár rendszeresen lerészegedett.