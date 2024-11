Halálos kimenetelű motorbaleset történt a Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszapalkonyánál vasárnap délben, ahol egy motoros olyan erővel csapódott egy kocsi jobb oldalának, hogy még a kereket tartó villa is eltört. A 64 éves férfi lerepült a járműről, és olyan súlyos belső sérüléseket szerzett, hogy hiába riasztottak a helyszínre mentőhelikoptert is, illetve hiába küzdöttek sokáig az életéért a helyszínen, nem lehetett megmenteni az életét – számolt be a tragikus esetről a Tények. A motoros feltehetően nagy sebességgel hajtott az ütközés előtt. Erre utal az is, hogy a kocsi hátsó ajtaja az ütközéstől nem csak összetört, de teljesen be is nyomódott az utastérbe.