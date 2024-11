„Hiszek benne, hogy még teljes életet élhet a fiam" – Budapesten küzd a felépülésért a székesfehérvári gázolás áldozata

Továbbra is a felépülésért küzd az a 16 éves várpalotai fiatal, akit egy gyalogátkelőben gázolt el egy autós Székesfehérváron, még október elején. A fiú napokig kómában volt, egész várpalota érte imádkozott és imádkozik most is, hiszen a fiú bár felébredt a kómából, még mindig kérdéses, hogy mennyire lesz sikeres a rehabilitáció. A székesfehérvári gázolás áldozatának édesanyjában csak a hit tartja az erőt.

A székesfehérvári gázolás áldozatát az OORI-ban kezelik Fotó: Facebook

Budapesten gyógyul a székesfehérvári gázolás áldozata

Ádámot az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe szállították, ahol az orvosok szakértelmére lett bízva a 16 éves fiatal felépülése. A rehabilitáció folyik, de lassan halad. Ádám apró lépésekben próbál újra azzá válni, aki a baleset előtt volt.

A javulás lassú, de folyamatos a rehabilitáció. Keveset tud csak enni és beszélni, hol jobban van, hol kevésbé. Én hiszek benne, hogy egyszer ugyanaz a fiú lehet, aki a baleset előtt volt és teljes életet élhet, de az orvosokra bízom a gyógyítást. Nem szeretnék találgatni, de most a legjobb helyen van!

– nyilatkozta a Borsnak Beatrix, a székesfehérvári gázolás áldozatának édesanyja. Azt egyelőre még nem tudják, hogy mennyi ideig marad Ádám az OORI-ban, de már mindenki hazavárja a fiút.

Ádám bátyja, Bence már nagyon hiányolja testvérét, nehezen viseli, hogy nem lehet otthon mellette Fotó: Facebook

„Számomra a hit ereje a legfontosabb"

Beatrix egyedül neveli Ádámot és bátyját, Bencét, aki születése óta tartósan beteg, oxigénhiánnyal született. Az édesanya támogatására összefogtak az emberek, adományokkal segítik az egyedülálló Beatrixet, aki nagyon hálás.

Igyekszem mindent megtenni. Az adományokat hálásan köszönöm, így kissé könnyebb, de mivel az út elején járunk megítélni nem könnyű, hogy meddig lesz rá szükségünk. Még egyszer köszönöm az adományokat és az imádságokat. Számomra a hit ereje a legfontosabb!

– tette hozzá az édesanya, aki kiemelte, hogy jelenleg mindenki Ádámért imádkozik, a barátai hazavárják a fiút.

A bátyja, Bence nehezen viseli, hogy nincs itthon Ádám. Nagyon hiányzik neki a testvére

– zárta gondolatait az édesanya, aki mindenkit arra kér, hogy imádkozzanak a fiáért, hogy újra az az önfeledt, boldog, teljes életet élő 16 éve fiú lehessen Ádám, aki a baleset előtt volt.