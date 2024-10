Székesfehérvári gázolás: „Érzem, hogy minden jóra fordul" – Szondán keresztül etetik és beszélni sem tud Ádám

Friss hírek jöttek a két hete történt székesfehérvári gázolás áldozatáról. A várpalotai Ádámot egy zebrán ütötték el, majd válságos állapotban otthagyták. Ahogy arról a Bors is beszámolt, Ádám két barátjával szeretett volna átkelni október 8-án este a Deák Ferenc utca és a Budai út kereszteződésében található zebrán, Székesfehérváron. A fiatalok megvárták míg zöldre vált a lámpa, ekkor léptek az úttestre. Már majdnem átértek, amikor egy autós elgázolta Ádámot, aki több métert repült, majd az aszfaltra zuhant. Szemtanúk szerint a fiatalt métereken át húzta az autós, aki végül cserbenhagyta az elgázolt fiút. Ádám súlyos koponyasérüléssel került kórházba, válságos állapotban, napokig élet-halál között lebegett. A fiút múlt héten sikerült felébreszteni a kómából, de agysérülése miatt nem tud beszélni és enni is csak szondán keresztül képes.

A székesfehérvári gázolás tettese egy murvás területen parkolta le a járművet, majd később bement a rendőrségre, ahol feladta magát / Fotó: Facebook

A székesfehérvári gázolás áldozata még intenzíven van

Az elgázolt fiúhoz minden nap bemegy a székesfehérvári kórházba édesanyja, Beatrix, aki mindvégig bízott benne, hogy fia fel tud ébredni a kómából. Bár ez sikerült, Ádám előtt még nagyon hosszú az út a felépülésig. A 16 éves elgázolt fiút továbbra is az intenzív osztályon ápolják, az orvosok azt mondták, hogy az állapota ideális esetben jobbra fordulhat, de sajnos az ellenkezője is megtörténhet. Ha szállítható állapotba kerül, akkor egy rehabilitációs intézetbe viszik. Most mindenki azért aggódik, hogy Ádám teljes életet élhessen majd a balesete után.

Nagyon nehezen viselem ezt a helyzetet, a nagyobbik fiam is sérült születése óta, oxigénhiánnyal született. Miatta tovább kell mennem és Ádika miatt is. Az Istenbe vetett hitem ad erőt egyedül

– nyilatkozta a Borsnak Beatrix, Ádám édesanyja, aki egyedül neveli két fiát. Bence, Ádám bátyja születése óta sérült, most pedig Ádám balesete után a fiatalabb fiú sorsa is kérdéses lett. Az egyedülálló édesanya részére az első naptól fogva gyűjtést indítottak, hogy Ádám felépülése alatt ne kelljen az anyagiakon aggódnia.

Az édesanya a végletekig reménykedik fia felépülésében, de tudja, hogy hosszú az út / Fotó: Facebook

Nem hagyták egyedül a bajban az elgázolt várpalotai Ádám édesanyját

Beatrix segítségére sokan siettek, többen is felajánlottak licitre tárgyakat, melynek eladási ára Ádám családját támogatja majd, valamint jótékonysági rendezvényt is szerveztek a 16 éves fiú családjáért. A mindennapi ingázás Székesfehérvárra azonban megterhelte az édesanyát, akinek mindeközben sérült fiát, Ádám bátyját is el kellett látnia. Épp ezért nagyon szeretett volna összegyűjteni elég pénzt egy autóra, amivel gyorsabban és szabadabban mehet be elgázolt fiához a kórházba. A Delta Hírek most hihetetlen felajánlásról számolt be: egy mentős ajándékozott autót az elgázolt várpalotai fiú édesanyjának.

Amikor megláttam a felajánlást, azt hittem, káprázik a szemem

– mesélte Beatrix a Delta Híreknek, aki elsírta magát, amikor tudatosult benne, hogy valóban kap egy autót. Az édesanya a portálnak elmondta, hogy a kis autóval könnyebben tudja vinni nagyobbik fiát, Bencét Ajkára kezelésre, és rendszeresen látogathatja Ádámot a kórházban.