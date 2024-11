Megálmodta az ötöslottó nyerőszámait Brigitta; háborognak a nyugdíjasok

Elképesztő történettel állt elő egy magyar nő a TikTokon. Brigitta azt állítja, hogy évekkel ezelőtt családjával megnyerték az ötöslottót, miután az édesanyja megálmodta a nyertes számokat. Azonban a mesés történetbe hiba csúszott, mert Brigitta állítja: az álmok sugallta számsort hiába játszották meg egy lottózóban, kicsúsztak a feladási határidőből.

Hiába álmodta meg édesanyja a nyerő számokat, korai volt az öröm - állítja Brigitta az ötmilliárdos lottószelvényről. Fotó: Mónus Márton / MTI

Nem emlékszem rá, hogy fél kettőig vagy fél háromig lehetett feladni a szelvényt, viszont mi pár másodperccel túlléptük a határidőt. Pár másodpercen múlt az ötmilliárd...

- mesélte Brigitta, aki hozzátette, hogy fejben addigra már el is költötték az 5 milliárdos álomnyereményt.

Az Európai Bizottság elvenné a nyugdíjasoktól a magyar kormány által nekik biztosított 13. havi járandóságot. Fotó: Pexels

Hatalmas botrányba keveredett a TV2 egyik legnépszerűbb műsorának, a Dancing with the Stars produkciójának egyik állandó, profi táncosa. Andrei Mangrára késsel támadtak egy budapesti, belvárosi lakásban. Zsarolták, majd bántalmazták is a romániai táncost, aki kórházban kötött ki. Az esetből rendőrségi ügy lett, míg a helyszínt, a titokzatos pesti bérház egyik szépen felújított lakását később kíváncsiskodók lepték el.

Komoly balhéba keveredett Andrei Mangra: a TV2 népszerű műsorának profi táncosára zsarolók támadtak rá egy fővárosi lakásban, ahol verekedés robbant ki és egy kés is előkerült. Fotó: Máté Krisztián

A Bors megtalálta a lakást, ahol Andrei Mangrát megtámadták! A botrányos eset másnapján még jól látható volt, hogy mekkora balhé lehetett előző nap a helyszínen: lapunk munkatársait bezúzott üvegek és vérfoltok fogadták az V. kerületben, a Ferenciek terén található lakásban.

Vérfoltos padló abban a belvárosi, budapesti lakásban, ahol Andrei Mangra botránya történt. Fotó: Markovics Gábor

A késes támadást követő rendőrségi kihallgatás után napvilágot láttak olyan sajtóhírek, miszerint Andrei Mangra szervezetében a botrányos balhé utáni drogteszt amfetamint mutatott ki. Az ismert és népszerű toxikológus Dr. Zacher Gábor részletesen beszélt lapunknak arról, hogy pontosan mi is ez a szer, illetve arról is, hogy milyen hatást gyakorol arra, aki fogyasztja.