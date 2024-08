"Nyolc hónapig semmibe vettek az orvosok, majd azt mondták: már túl késő megmenteni a fiamat"

Kétszer hagyták cserben az orvosok az édesanyát és a rákos tinit

Sajnos azonban nem elég, hogy a diagnózis nyolc hónapos csúszásával cserben hagyták a dokik az anyát és fiát: mivel a rák továbbterjedt, így túl kockázatos lenne egy újabb beavatkozás, ezért Nagy-Britanniában már kezelni sem kívánják. Csak pallatív ellátást kínáltak neki, azaz gyakorlatilag lemondtak róla. A családnak jelenleg egyetlen esélye, hogy egy másik országban kezeljék a fiút. az Egyesült Államok elzárkózott, mivel nem állampolgár, azonban olyan európai országok, mint Franciaország vagy Svájc, nyitottak lennének. Természetesen a kísérleti kezelés így is költségekkel jár, amire most a család online adománygyűjtést indított. 100 ezer fontos célt tűztek ki, melyből 77 ezer (36 millió forint) már össze is jött.

Itthon azt mondták, hogy Oscar csak pallatív ellátást kaphat. Meg kell mentenünk a fiamat – az országunk pedig lemondott róla. Itt megtettek mindent, de nem hajlandóak kockáztatni. Kell valaki, aki lesz akkora hős, mint az én Oscarom, és eltávolítja a daganatot

– jelentette ki a The Sun cikke szerint az édesanya, aki nem hajlandó elfogadni, hogy nincs mit tenni.