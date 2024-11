Orbán Viktor: Elérjük az egymillió forintos átlagbért

Ő lesz a következő jegybankelnök

Orbán Viktor Matolcsy György jegybankelnök távozása kapcsán elmondta: a törvény sajnos nem teszi lehetővé, hogy valaki két ciklusnál tovább maradjon.

– Nagyon hálás vagyok az ő munkájáért. Van hőstette is, a devizahitelesek ügye. Nélküle több százezer család ment volna csődbe. Ő volt az, aki a megfelelő pillanatban kimentette a devizahiteleseket abból a csapdából, amibe Közép-Európában sok százezer család szorult bele.

A kormányfő választása az jegybank elnöki posztjára egy tapasztalt közgazdászra, Varga Mihályra esett.

Kiemelte: olyan embert keresett, akinek nem csak az intellektuális képességei vannak meg, de a megfelelő tapasztalata is, és helyt tud állni ebben a feladatban.

Magyarország legtapasztaltabb gazdaságpolitikai szakembere és közgazdásza Varga Mihály.

Orbán Viktor: Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk

Orbán Viktor arról is beszélt a műsorban: soha nem volt ilyen közel a béke, ugyanakkor a háború eszkalálódása is. Az oroszok kilőtték azt a rakétájukat, amit eddig nem ismertünk, és amely alkalmas a nukleáris robbanófejek szállítására is. Ha ezeket a fegyvereket bevetik, az világháborút jelent. Orosz jelentések szerint emellett már nyugati (amerikai és francia) katonák is haltak meg Ukrajnában – tette hozzá. Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk – ismertette a kormányfő.

Mindez jól mutatja a háború eszkalációjának, kiterjedésének a veszélyét.

Ezért volt lehangoló az EP döntése, miszerint folytatni akarják a háborút – mondta. Amerikában pedig a választást elvesztő kormány újabb hatalmas összegeket küld Ukrajnába. Kiemelte: Magyarország ugyanakkor intenzív diplomáciai tárgyalásokat folytat a béke érdekében.

Nehéz évek vannak mögöttünk

Az új gazdaságpolitika kapcsán Orbán Viktor elmondta: nehéz évek vannak mögöttünk, így mindenki várja az új gazdaságpolitikát. A háború lezárása békét jelent, biztonságot, ami pedig jó a gazdaságnak. A kérdés: ki tudjuk-e használni a béke nyújtotta lehetőségeket. A mi költségvetésünknek épp ez a célja, ez békeköltségvetés – hangsúlyozta.