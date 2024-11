„A barátnőm megcsalt – aztán a lehető legfurcsább kéréssel fordult hozzám”

A volt barátnőm azt mondta, mivel nekem él a környéken a családom, én költözzek el, de továbbra is fizessem a számlákat, hogy neki és az új barátjának is legyen esélye talpra állni. Ragaszkodott a kutyáink megtartásához is, és azt mondta, hogy akkor láthatom a saját kutyáimat, ha megkérem az új barátját, de mivel nincs pénzük, a kutyakaját és az állatorvost továbbra is nekem kellene fizetnem