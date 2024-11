Vadászgép-incidens: rendőrök gyűjtötték be a lelőtt földönkívüli űrhajó maradványait?

Minden nemzet számára kiemelkedő, hogy a fontos belbiztonsági intézkedések ne a nyilvánosság előtt legyenek kitárva. Azonban az állandó titkolózásnak is megvan a böjtje, és ezt sokan szóvá is teszik. Egy tavaly februári incidens is jól példázza ezt.

Az incidens kapcsán sok embereben megkérdőjeleződött a hatóságok munkájának célja Fotó: Pexels.com

Kanadai incidens: idegen űrhajóra bukkantak?

Történt ugyanis, hogy a kanadai rendőrség összegyűjtött tavaly a Huron-tónál valamilyen furcsa tárgyat. Úgy hírlik, az objektumot 2023. február 12-én egy amerikai F-16-os vadászgép lőtte le, ami a harmadik ilyen incidens volt Észak-Amerikában abban a hónapban. A szemtanúk nyolcszögletűnek írták le a tárgyat, amelyről zsinórok lógtak le. A Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) az amerikai és a kanadai parti őrséggel együttműködve rövid ideig tartó kutatást végzett az esetet követően. Február 16-ra a keresést leállították a romló időjárás és a helyreállítás alacsony valószínűségével indokolva a döntést, ám a kétkedők szerint mindez elterelés lehetett, és az RCMP nagyjából három héttel a tárgy lelövése után egy modult gyűjtött össze az incidens helyszínéről. Természetesen azonnal beindultak a találgatások, hogy a hadsereg ez idegen űrhajót lőtt le, és ennek a roncsait gyűjtötték be végül nagy titkolózás közepette.

A kiszivárgott iratokból nem derül ki pontosan, mi is történt, bár a hivatalos álláspont szerint a modul nem földönkívüli eredetű, hanem egy olyan cégtől származik, amely időjárás-megfigyelő berendezéseket árul – írja a Mirror.