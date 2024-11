Bosszantó, amikor az embernek nem engedélyezik, hogy szabadságra menjen, a legtöbbünk azonban kénytelen ebbe beletörődni... Kivéve, ha van egy hasonmása, esetleg egy ikertestvére. Egy TikTok-videós, Ari Chance is abban a helyzetben találta magát, hogy nem engedélyezték számára a szabadságot: szerencséjére azonban a rá a megszólalásig hasonlító ikertestvére, Noe örömmel vállalta, hogy beáll a helyére.

Ikertestvére helyettesítette a nyaraló nőt a munkahelyén (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Az ikerpár talán meg is úszta volna a kis trükkjüket, egy apróság miatt azonban végül megbukott a látszólag tökéletes tervük.

Én helyettesítem az ikertestvéremet a munkahelyén, amíg ő utazik, mert a szabadságkérelmét elutasították

– olvasható annak a videónak a feliratában, amelyet Noe tett közzé, miután beállt a testvére helyére, és ami miatt végül lelepleződtek. Ari főnöke ugyanis szintén fent van TikTokon, és meglátta a klipet. Talán mondanunk sem kell, de egy cseppet sem örült neki.

A főnököm látta a videót, amelyet az ikertestvérem tett közzé, miközben a munkahelyemen fedezett engem

– árulta el Ari egy frissítésben. A videóban megmutatta azt az e-mail is, amelyet a főnökétől kapott, és amiben az elfogadhatatlan viselkedését bírálták.

– A tettei nem csak magára vetnek rossz fényt, hanem rontják cégünk hírnevét is. A protokoll és az illem ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása őszintén szólva sokkoló, és nem tolerálható – olvasható a levélben, amelyben arra is felhívták a nő figyelmét, a kötelességszegés minden további esete súlyos következményekkel járhat, beleértve a lehetséges fegyelmi eljárást is.

A rajongókat meglepte ez a fejlemény, és sokan megkérdőjelezték az e-mail hitelességét is, kiváltképp a főnök által használt kifejezések miatt – írja a Unilad.