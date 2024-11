Már az orvosok is lemondtak a legaljasabb vírussal megfertőződött férfiról, így tölti az utolsó napjait

Évekig próbálkozott, de végleg sosem tudta legyőzni a betegségét egy férfi. A hepatitis C-ben szenvedő betegnek nem tudni, hogy mennyi ideje van még hátra.

A hepatitis C létezését 1989-ben bizonyították be Fotó: Pexels/CDC (Képünk illusztráció)

Hepatitis C, a csendes gyilkos

A 67 éves Alastair Cook 1981-ben kapta el a hepatitis C-t, amikor az olajiparban dolgozott Kuvaitban, mint kutatógeológus. Miután életveszélyes sérüléseket szenvedett egy baleset során, az angliai születésű férfit kórházba szállították, és vérátömlesztést kapott.

Később kiderült, hogy a felhasznált vér hepatitis C-vel volt fertőzött, egy olyan vírussal, amely súlyos májkárosodást okozhat - írja a The Sun.

Sok embernek hónapokig vagy évekig nem jelentkeznek a tünetei, miután elkapta a hepatitis C-t, de idővel a máj hegesedéséhez, az úgynevezett cirrózishoz és májrákhoz vezethet, ami végzetes lehet. Ezért gyakran nevezik csendes gyilkosnak. Alastair a következő 34 évet a hepatitis C kezelésével töltötte, gyógyszerkísérletekben vett részt. Miután daganatokat észleltek a májában, mindössze hat-kilenc hónapot adtak a férfinek. Alastair immunterápián vesz részt, amely csak néhány hónappal hosszabbítja meg az életét, de nem szünteti meg a rákot. Az Egyesült Királyságban a hepatitis C leggyakrabban a kábítószerek beadásakor használt tűkkel vagy fecskendőkkel terjed. Védekezés nélküli szex, valamint borotvák és piercingtűk útján is átadható a kór.