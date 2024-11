Hazahozzák a túszejtő emberrablót Teneriféről - ennyi év börtön vár a magyar férfire

A spanyol büntetőbíróság engedélyezte annak a Tenerife déli részén lakó magyar férfinak a kiadatását, akit emberrablással, illegális fogva tartással és túszejtéssel vádolnak - az alaphírt a canarianweekly.com adta hírül. A magyar hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs célja, hogy a 28 éves férfit Magyarországon bíróság elé állítsák, ahol hét év börtönt is kaphat.

Hazahozzák a magyar emberrablót / Fotó: Unsplash

Az ügy augusztusban kezdődött, amikor a férfi aronai letartóztatásáról számolt be a rendőrség. Ezt Magyarország hivatalos kiadatási kérelme követte, amihez a madridi bíróság szeptemberben közepén hozzá is járult. A vádlott azonban fellebbezett a döntés ellen, ezért a fellebbviteli bíróság az ügy további felülvizsgálatát kérte. Másodfokon a bíróság helyben is hagyta a kiadatási végzést.

A védekezési érvek között szerepelt, hogy Magyarország kérelme nem volt kellően részletes, és nem született még jogerős ítélet sem. A védelem hivatkozásából sejlik fel maga az ügy is: az egyik ezek közül a drogbirtoklás vádja volt, ám ez a magyar férfinál csak a személyes használatra szánt mennyiséget érte el, ami a spanyol jog szerint nem bűncselekmény.

A madridi bíróság azonban tisztázta, hogy a kiadatási kérelem szigorúan a magyarországi emberrablásra, a túszejtés vádjára és a fogva tartásra vonatkozik. A magyar hatóságok pontosították, hogy aktív bűnügyi nyomozásról van szó, nem pedig befejezett vádemelésről. Ennek eredményeként a bíróság engedélyezte a férfi kiadatását Magyarországnak, ahol bíróság elé állítják a bűncselekmények miatt.