Hankó Balázs elárult egy extra csavart a munkáshitelről: valakinek vissza sem kell fizetni!

Magyarország szakképzési nagyhatalom. Jók vagyunk a hagyományos szakmákban, mint pl. az asztalos, kárpitos, de jól teljesítünk informatikában, szoftverfejlesztésben is. Meg is újult a szakképzés, van három éves, öt éves. Egy egyedi ösztöndíjazási rendszert is kialakítottunk. Most pedig lépünk egy jelentőset: a 17-25 éves fiatalokat, akik elkezdenek dolgozni, 4 millió forintos hitellel támogatjuk 2025-től