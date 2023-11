Figyelmeztet a Google: rengeteg magyar elveszítheti az e-mail fiókját

A Google figyelmeztetett, hogy néhány héten belül több millió Gmail-fiókot törölnek! A Gmail szerint jobb, ha hamarosan bejelentkezel régi fiókodba, mert könnyen törlésre kerülhet.

Fotó: Pixabay

Ha a fiókját inaktívnak tekintjük, több emlékeztető e-mailt küldünk Önnek és a helyreállítási e-maileknek (ha megadta azokat), mielőtt bármilyen intézkedést hoznánk, vagy törölnénk a fiók tartalmát. Ezek az emlékeztető e-mailek legalább 8 hónappal azelőtt fognak kiküldésre kerülni, hogy bármilyen intézkedést foganatosítanánk a fiókjával kapcsolatban

– tájékoztatott a Gmail a jövőbeni intézkedésekről.

Mindez azt jelenti, hogy a két éve vagy annál hosszabb ideje inaktív fiókok törlésre kerülnek – írja a Ladbible.com. Ezzel együtt a hozzájuk tartozó Google Calendar, Docs, Drive, Meet és Photos fiókok is törlődnek, az összes tartalmukkal együtt. Többször is kapsz róla értesítést, ha a törlés veszélye fenyegeti. Mindenesetre érdemes bejelentkezni és ellenőrizni ezt. Ha valószínűsíthetően törlődni fog az email-fiók, akkor érdemes lehet elmenteni minden olyan dokumentumot, üzenetet vagy e-mailt, amelyet meg szeretnél őrizni.

A Gmail szerint több millió fiók törlődik decembertől, vagyis körülbelül három heted van arra, hogy rendezd a dolgokat. A Google azt ajánlja, hogy kétévente legalább egyszer jelentkezz be a fiókjaidba; és győződj meg róla, hogy bekapcsoltad a kétfaktoros hitelesítést, hogy biztonságban tudhasd az adatait. A fiókodat pedig elég könnyű aktívan tartani – akár egy YouTube-videó megnézése is elég aközben, hogy be vagy jelentkezve.

Az emberek azt szeretnék, hogy az általuk online használt termékek és szolgáltatások biztonságosak legyenek

– írta a Google alelnöke, Ruth Kricheli a vállalat blogján, hozzátéve: