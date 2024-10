Azonnal változtass jelszót! A tiéd is aközött a 31 millió között lehet, amit most loptak el

Gyakorlatilag minden internethasználó veszélybe került, kiváltképp azok, akik ritkábban váltogatják a jelszavaikat: hackerek egy csoportja ugyanis feltörte az internet archívumaként szolgáló "The Wayback Machine" felületét, ahonnan 31 millió felhasználónév-jelszó párosításhoz jutottak hozzá. Aligha kell kihangsúlyoznunk, mekkora gondot jelent mindez: gyakorlatilag az egész életünket az online tér segítségével éljük. Online tartjuk a kapcsolatot szeretteinkkel, a céges levelezések, üzenetváltások is online zajlanak, online felületeken tároljuk emlékeinket, fotóinkat, és – amit kétségtelenül a legtöbb hacker támad – online intézzük pénzügyeinket, a neten keresztül férünk hozzá a bankszámlánkhoz is.

31 millió jelszó került a hackerek kezébe a legutóbbi támadás során Fotó: Max Acronym

A Forbes beszámolója szerint egyébként ugyan most derült ki, de még szeptember 18-án történhetett a hackerek adatszerzése, azaz aki ezt követően már váltott jelszót, az biztonságban van. Azonban sajnos a többségre nem jellemző, hogy sűrűn változtatna jelszót, ráadásul sokan ugyanazt a jelszót használják több felületre is, ami tovább növeli a veszélyt.