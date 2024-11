Dráma Dunavarsányban: holtan esett össze az utcán egy férfi

Mentősök vészjósló szirénázására figyelt fel több járókelő múlt csütörtökön, (november 21.) kora délután Dunavarsány utcáin. Az esetkocsik a helyi művelődési házhoz siettek, ahol tragikus eset történt: egy hatvanas éveiben járó férfi egyik pillanatról a másikra összecsuklott a nyílt utcán.

A mentősök a dunavarsányi művelődési ház előtt próbálták újraéleszteni a férfit / Fotó: OMSZ (illusztráció)

Dunavarsányiak próbálták meg újraéleszteni

Információink szerint az arra járó, rémült helyiek azonnal akcióba léptek, és segítségért rohantak: többen hívták a mentősöket, míg mások a férfihez szaladtak, majd azon nyomban megkezdték az újraélesztését.

A helyiektől azt is megtudtuk, hogy a férfihez elsők között a művelődési ház dolgozói szaladtak oda, akik közül többen, váltva végezték az újraélesztést, míg ki nem érkezett a mentőszolgálat.

A környékbeliek azt is elmondták, hogy valóban mindent megtettek: még a művelődési ház defibrillátorával is kirohantak, hogy segítsék a mentési munkálatokat. Hamarosan a mentősök is kiérkeztek, ők vették át a férfit. Úgy tudjuk, hogy hosszú ideig, közel egy órán keresztül harcoltak azért, hogy megmentsék, azonban minden hiába: a kitartó harc ellenére sem sikerült újraéleszteni.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megerősítették, hogy a férfi állapotát már nem sikerült stabilizálni.

A helyszínen egy 60 év körüli férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére, sajnos a helyszínen életét vesztette

- mondta el a Borsnak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset a környéken: egy nappal korábban is történt újraélesztés a környéken.