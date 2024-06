Autóra döntött fát a pusztító vihar Dunavarsányban - Ki nem találnád, mi lett a sofőrrel

Mint ismeretes, az ország több pontján is vad vihar tombolt a hétfői (június 10.) napon, ami nem egy helyen okozott súlyos balesetet vagy éppenséggel károkat. Így volt ez Dunavarsányban is, ahol a vihar különösen ádázul csapott le a településre. Olyannyira, hogy a város egy pontján még egy fa is kidőlt. A sors szomorú fintorának köszönhetően azonban pont akkor zuhant egy autóútra, amikor ott egy Volkswagen kisbusz haladt el, a fa pedig egyenesen a járműre és a benne ülő sofőrre dőlt.

A kisbusznak a szélvédője és a motorházteteje is betört. A bent ülő sofőr csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket Fotó: Délegyháza, Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A helyszínre azonnal tűzoltók és mentők vonultak, lapunk ugyanis úgy tudja, hogy a fa érintette a sofőr oldalát is:

- 15:53-kor kaptuk a riasztást: Dunavarsány, 52101-es út 2 kilométerénél egy fa egy autóra dőlt. A jármű Dunavarsányból haladt az 51-es út irányába, mikor a baleset bekövetkezett - közölte a Délegyházi és Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A helyiek szerint a kocsi pokolian nézett ki:

Láttam a roncsot, nem csak motorháztető hanem az egész szélvédő be volt törve. Aki bent ült, el sem tudta kerülni a sérülést, mert a szélvédő üvege és a darabjai biztosan ráestek. Ha épségben megúszta, aki bent ült, akkor nagyjából a második születésnapját ünnepelheti

- mondta egy helyi férfi. Hozzátette, csak remélni tudja, hogy a bent ülő sofőr megúszta a történteket: úgy értesült, hogy a kisbuszt egy férfi vezette, akinek csodával határos módon sikerült elhagynia a járművet, azonban megsérült, és kórházba kellett vinni.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, és kiderült: csodával határos módon a sofőr nem sérült meg súlyosan:

A helyszínről egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a Borsnak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. A helyiek szerint a szakasz amúgy is veszélyes lehet viharban, mert sok fa szegélyezi, ezek közül azonban számos igencsak rossz állapotban van:

Nem egy korhadt fa van arrafelé. Lehet, hogy egy ilyen dőlt ki a viharban is. Szerencse, hogy nem történt tragédia

- mondta egy helyi lakos.