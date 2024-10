Összeomlottak a szülők: furcsa körülmények között hunyt el a kórházban babájuk

Belső vizsgálat indult a kolozsvári gyermekkórházban, miután egy három hónapos csecsemő meghalt életmentő szívműtétre várva. A tragédia szeptemberben történt, a Szatmár megyei családot a nagykárolyi kórházból irányították át Kolozsvárra, ahol kiderült, hogy a kisfiúnak súlyos szívproblémája van és azonnal operálni kell.

A gyermek apja a ProTV szerint azt mondta, hogy azért nem tudták azonnal megműteni, mert a kardiológiai intézetben nem volt elég szabad hely. Ideiglenesen a gyermekkorházba utalták be, ahol két nappal később staphylococcus fertőzést mutattak ki nála, holott beutalásakor még semmilyen vírust vagy baktériumot nem találtak a szervezetében. A gyermek állapota ezt követően tovább romlott, míg végül egy héttel beutalását követően elhunyt.

A gyászoló szülők ügyvédet fogadtak és feljelentést tettek. Válaszokat keresnek arra, hogy 3 hónapos gyermeküknek miért kellett meghalnia, történt-e orvosi mulasztás. Megkérdőjeleződött az is, hogy az orvosok kellő ideig próbálkoztak-e a csecsemő újraélesztésével, a szülők szerint ugyanis az nem tartott tovább 20 percnél.

A szívintézet szóvivője szerint nem volt gond a helyekkel, de ők csak akkor utalják be a gyermekeket, amikor el is tudják végezni a műtétet. Közölte: amikor a gyermeket kivizsgálták, már tüdőgyulladása volt, amit a gyermekkorházban kezeltek. Amikor át tudták volna utalni a szívintézetbe, akkor azonnal meg is operálták volna, mondta Adrian Molnar. A gyermekkórház részéről csak annyit mondtak, hogy a vizsgálat lezárultáig nem közölhetnek részleteket az ügyben - írja a Maszol.