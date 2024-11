„Az életem darabokra hullik, a férjem a nagynénémmel csalt meg"

Amikor férje autója megállt, az újdonsült anyuka, Kelly Fredricks biztonságos távolságban megállt és figyelte a férfit. Hetek óta gyanította, hogy TJ-nek viszonya van - és itt volt az alkalom, hogy tetten érje.

Beigazolódott a gyanú / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Amikor kicsi várakozás után közelebb mentem és TJ szembefordult velem, úgy nézett ki, mintha szellemet látott volna. Ekkor láttam meg a nőt az anyósülésen, Patty nénikémet. A blúza ki volt gombolva, és egyértelmű volt, hogy mire készültek. Az arcukra a bűntudat rá volt írva...

- mondta a 24 éves Kelly, akinek abban a pillanatban a világa összeomlott.

Összetört a szívem. Annyira elárulva éreztem magam, hogy a nő, akivel a hátam mögött viszonya volt, az az én Patty nénikém volt.

Kelly és a 28 éves TJ 2012 óta voltak együtt, egy társkereső alkalmazáson keresztül találkoztak.

Minden tökéletes volt. Őrülten szerelmes voltam TJ-be, és azt hittem, ő az igazi. Amikor 16 éves voltam, teherbe estem, és bár fiatal voltam, boldog voltam. Biztos voltam benne, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ezért úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk.

A pár 2017 márciusában kötötte össze az életét egy kis házban a Kajmán-szigeteken, ahol Kelly édesanyjának családja élt. A ceremóniára Kelly egyik rokonának a szállodájában került sor. A haját és sminkjét már nem tudta más elvállalni, így Patty segítette ki. Nem is gondolta volna, hogy később vele csalja majd meg a férje... Patty 20 évvel fiatalabb Kelly anyukájánál, ő a legfiatalabb a testvérek között. Mindig is közel álltak egymáshoz Kellyvel, ezért is akkora csapás a nőnek a megcsalás - írja a The Sun.

Patty és TJ együtt dolgoznak egy szállodában, többen is kérdezték tőlem ott, hogy rokonok-e, mert olyan közeli a viszonyuk. Nem akartam hinni a pletykáknak, azt hittem, képzelődöm, de egyre erősebb lett a gyanú, így utána jártam a dolognak. TJ tagadott mindent, de egyre tovább dolgozott, ami szintén gyanús volt. Amikor megláttam vele Patty-t, rákiáltottam, TJ állt közénk. Úgy éreztem, hogy az életem darabokra hullik, és nem tudtam elhinni, hogy két ember, akit szerettem, elárult engem. Néhány hónappal később a válást véglegesítettük, én pedig a nővérem, Sheena házába költöztem a babával, a fiunk pedig ma már 7 éves. Szomorú voltam, hogy a házasságunk véget ért, de azt is éreztem, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy olyan emberekre pazaroljuk, akik ilyen rosszul bánnak az emberrel.

- nyilatkozta a megcsalt nő, aki végül új életet kezdett.