Újabb részletek derültek ki a sajóládi hős édesanya állapotáról, Mariann kimentette a gyerekeit a tűzből

A Bors a tragikus októberi tűzeset óta nyomon követi annak a sajóládi családnak az életét, akik pillanatok alatt mindenüket elvesztették. A sajóládi hős édesanya, Csipke Mariann 3 gyermek életét mentette meg, miközben a karja súlyosan megégett. Most újabb részletek derültek ki Mariann állapotáról.

A sajóládi hős édesanya állapota továbbra is válságos / Fotó: MG / Bors

Kiderült, hogy a műtét nagyon sürgős, legfeljebb egy hónapon belül sort kell keríteni rá

– számolt be róla a Bors 2023. október 20-án. Mariann férje, Kollárcsik József akkor arról beszélt lapunknak, hogy Mariann karja ahhoz képest egész jól van, hogy megégett, de amiatt, hogy az erek és a vénák is a bőrébe égtek, a vérkeringése nem olyan, mint kellene. Mariann gyakran szédül és az agyi funkcióira is kihatnak sérülései.

Be van lilulva Mariann karja, szinte már fekete a színe, ami nem normális dolog

– tette hozzá József, mikor arról beszélt a Borsnak, hogy sikerült találniuk egy orvost Budapesten, aki várhatóan december elején tudja majd megműteni Mariann karját.

Mariann korábban sokáig kórházban feküdt sérüléseivel / Fotó: Olvasói fotó

– Még fel kell majd utazzunk Miskolcról Budapestre, mert ott fogják megműteni. Eredetileg október 21-én hétfőn délután mentünk volna fel, de sikerült megbeszélnünk az orvossal, hogy majd csak a műtét előtt menjünk fel, mert nem állunk valami jól anyagilag - folytatta József, aki családjával néhány hónappal ezelőtt Sajóládról Miskolcra költözött a biztosítótól kapott pénzből.

A sajóládi hős édesanya állapota nem javul

Valamivel a tűzeset után, Mariann depressziós lett és már pánikbeteg is, annyira, hogy gyógyszert is kell szedjen

- osztotta meg a Borssal az aggódó férj, miközben visszagondolt arra, hogy hány akadályt kellett már leküzdeniük 2023. októbere óta.

Bízunk benne, reméljük, hogy minden rendben lesz és jobbra fordulnak a dolgok, de nem egyszerű

- sóhajtott fel József.