Brutális tűz Székesfehérváron: kilométerekkel arrébb is látták a katasztrófát

Egy élet munkája vált semmissé tegnap (október 22.) délután Székesfehérváron, miután kigyulladt és nagy lángokkal égni kezdett egy családi ház az Új Csóri úton. Információink szerint a tűz az emeleten keletkezett, azonban a lángok nagyon gyorsan terjedtek, percek alatt már a két szintes épület bejárati ajtaját nyaldosták.

A tűz Székesfehérváron, egy családi házban ütött ki, a lángok perceken belül elárasztották a házat Fotó: Delta Hírek

Településekkel arrébb is látszott a Székesfehérváron fellobbant tűz

A segítséget azonnal értesítették, a tűzoltók pedig gyorsan a helyszínre értek, és azonnal nekikezdtek a tűz oltásának.

Úgy tudjuk, hogy az épületben keletkezett tűz azért volt különösen veszélyes, mert a családi ház alsó részében egy pékség üzemelt, ahol vélhetően rengeteg gépet tároltak.

A lángok és az ég felé törő vastag füstfelhő rövid időn belül olyan magasra csapott, hogy azt több településsel arrébb, kilométerekkel messzebb is látni lehetett.

A tűzoltók hosszú órákon keresztül harcoltak a lángokkal, azonban lapunk úgy értesült, hogy személyi sérülés szerencsére nem történt, a lakóknak sikerült elhagyniuk az épületet.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók nyolc vízsugárral megfékezték a lángokat a városban, ahol még a délutáni órákban egy kétszáz négyzetméteres, háromszintes, pékséget is működtető családi ház égett a Csóri Új úton. A tűz az épület emeleti és tetőtéri részét érintette

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Információink szerint sokakat az is felháborított, hogy több ember megjelent bámészkodni a tűz körül, akik közül többen hosszabb ideig is ott maradtak, hogy megtekinthessék a katasztrófát. Úgy tudjuk, hogy a ház szinte teljesen leégett, azonban azt, hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni, azt majd a későbbi tűzvizsgálat fogja kideríteni. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.