Tartós tejet ne vegyél, ha megbuksz ezen az otthon is elvégezhető teszten – minden az erőnléten múlik

Ki ne gondolkodott volna már el azon, hogy mikor és mennyi idősen fog meghalni? A LADbible cikke szerint ha nem is ennyire pontosan, de egy népszerű amerikai táplálkozási szakértő, Ed Jones elárulta, hogy miként lehet egy teszt segítségével kideríteni azt, hogy idejekorán hagyod-e majd itt a földi létet. Ed Jones neve nem véletlenül csenghet ismerősen: 1979-ben ő alapította meg a Nutrition World nevű céget, amely táplálékkiegészítőket forgalmaz, valamint egészségügyi tanácsadással is foglalkozik és mára gyakorlatilag a világ minden pontján kaphatóak a termékei. A szakember filozófiája szerint mindenkinek a lehető legtermészetesebb módon kell gondoskodnia a testéről.

A teszt segítségével mindössze egy perc alatt, akár odahaza is kiderítheted, hogy idő előtt fogsz-e meghalni. A tested erőnléti állapota a kulcs Fotó: Victor Freitas / Pexels

Ed Jones egyébként podcastet is vezet, amelynek egyik adásában beszámolt arról a módszerről, amelynek segítségével te is kiderítheted, hogy idejekorán fogsz-e távozni az élők sorából. A módszer egy bizonyos Dr. Peter Attia nevű, kanadai-amerikai orvostól származik, aki az emberi élettartam meghosszabbítására tette fel a munkásságát. Mindezt a helyes táplálkozás és a testmozgás alapjaira helyezve. Hitelességét alátámasztja, hogy ő dolgozott Chris Hemsworth mellett a Disney Pluson futó Limitless című dokumentumfilm-sorozatban, amely éppen arról szólt, hogy miként lehet megfelelő táplálkozással és testedzéssel minél jobban kitolni a várható élettartamot.

Íme a teszt, amivel kiderítheted, hogy korai halál vár-e rád!

A gyakorlat az otthon kényelmében is elvégezhető és mindössze egy percet vesz igénybe. Ezen kívül egy súlyzó is szükségeltetik hozzá. Először is állj rá a fürdőszobamérlegre és ellenőrizd a testsúlyodat. A mérleg által jelzett értéknek vedd a háromnegyedét, vagyis szorozd meg a testsúlyodat 0,75-el. Az így kapott értékkel azonos kilogrammú súlyt vegyél a kezedbe és próbáld meg egy percen át tartani. Ha nem sikerül, akkor van egy rossz hírünk…

Ez a gyakorlat az erőnléteted méri és jelzi, hogy a tested milyen állapotban van. Vagyis, ha tudod tartani a testsúlyod 3/4-ét 60 másodpercen keresztül, akkor rendben vagy, viszont ha nem, akkor bizony a korai halálozás felé tartasz, aminek valószínűleg a nem megfelelő életmód az oka.



Ha ezt az egyperces gyakorlatot el tudod végezni a megfelelő súlyokkal, akkor a teljes tested megfelelő erőállapotban van. Az erősebb és ellenállóbb test pedig lassabban öregszik, és kevesebb betegség is fenyegeti

– mondta a világhírű szakember.