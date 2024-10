"Nem félek" - szellem szállta meg a népszerű tévést, halálközeli helyzetbe került

A Most Haunted című brit, paranormális jelenségekkel foglalkozó televíziós sorozat sztárja, Yvette Fielding szellemvadász elárulta, honnan tudhatjuk, ha otthonunkat megszállták a kísértetek.

A szakértő számtalan szellemmel találkozott már élete során (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Ramy Kabalan

A szakértő megállapítása

A különös zajoktól kezdve a mozgó tárgyakig számos jel utalhat arra, hogy a házban kísértet jár. A nyilvánvaló jelek mellett Yvette, aki jelenleg Nagy-Britannia legelátkozottabb házát keresi, elárulta, hogy a kísértetjárás egyik legfurcsább és gyakran figyelmen kívül hagyott jele, ha véletlenszerűen, logikus magyarázat nélkül találunk víztócsák jelennek meg a padlón a ház különböző pontjain.



„Besétálsz egy szobába, és csak úgy ott van a tócsa a szoba közepén. Nem a mennyezetből szivárog, nem kiömlött, nincs egyértelmű oka. A víz csak úgy megjelenik, és a legvéletlenszerűbb helyeken fordul elő.”



A paranormális szakértő által elárult egyéb jeleket is, amelyek azt mutathatják, hogy nem vagy egyedül: lépések zaja, az elektromos készülékek be- és kikapcsolódása, misztikus telefonhívások, a kopogó hangok... A 2002 és 2019 között futó Most Haunted című sorozatban az évek során a rajongók kiakadva nézték, amint például Yvette-et egy szellem bezárta egy szobába, vagy egy másik fizikailag bántalmazta, sőt, átmenetileg meg is szállták. A műsorvezető azonban azt állítja, hogy a legtöbb szellemekkel és paranormális lényekkel történő interakciója pozitív volt - írja a Mirror.

„Nem félek a haláltól. Alig várom, hogy újra találkozhassak apámmal és más családtagjaimmal. Abba kell hagynunk a haláltól való félelmet. Ez egy átmenet lét, amíg el nem jutunk egy gyönyörű helyre, ahol újra együtt leszünk a szeretteinkkel.”

- fogalmazott Yvette.