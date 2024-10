Murakeresztúri gyilkosság: hátborzongató dolgok derültek ki Attiláról

Ebben a murakeresztúri házban találták meg Vica holttestét. Fotó: Zaol

Hátborzongató feltételezése beigazolódni látszott, ugyanis Attila elfogása után Murakeresztúron találták meg fiatalabbik lánya iratait:

- A rendőrök szóltak, hogy ott van a kisebbik leányom erszénye, volt is azonosítani, hogy valóban az övék az iratok - mesélte akkor borzongva, hozzátéve: a kulcscsomót nem találták meg. Most azonban az is megkerült, szintén Murakeresztúrról:

A kulcs is ott volt. Viszont a rajta lévő kulcstartó eltűnt. Szörnyű belegondolni, hogy ez az ember bejött a lakásunkba, amikor négyen aludtak bent. Köztük a kisebbik lányom. Csak az jár a fejemben, hogy egy ilyen ember mit tehetett volna velük. Azóta félek egyedül itthon, pedig lecseréltünk minden zárat

- szögezte le az anya.

K. Attila jelenleg rácsok mögött ül, a rendőrség emberölés miatt nyomoz az ügyben.