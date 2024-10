Mága Zoltán így búcsúzott el Kozma Imre atyától - Fotó

Mint arról a Bors is beszámolt, csütörtök hajnalban, életének 85. évében elhunyt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend korábbi magyarországi vezetője.

Fotó: Photo:Arpad Majoros / Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Elvesztése Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét is mélyen érintette. Megható és méltató szavakkal emlékezett meg az egyházfőről. Percekkel korábban pedig Mága Zoltán is megemlékezett az ország papjáról. A hegedű művész magához méltó módon, fennkölt szavakkal tette meg megemlékezését, amihez még egy közös képet is csatolt.

„Emlékezés Kozma Imre atyára

Ma hajnalban egy igaz példakép hagyott itt minket, aki az irgalmasság megtestesítője volt, és aki életének minden pillanatát a szegények, a rászorulók szolgálatába állította. Kozma Imre atya nem csupán a saját hivatásában, de sokunk életében is meghatározó szerepet töltött be. Embersége, alázata és az a mély szeretet, amellyel mindenkinek a szívéhez közelített, mindig példaértékű marad számunkra.

Számomra nemcsak lelki támasz volt, de hűséges barát és elkötelezett segítőtárs is karitatív munkámban. Számtalan alkalommal együtt vittünk reményt és segítséget gyermekek, rászoruló családok és közösségek tízezrei számára – ott, ahol a remény és a hit oly gyakran kevésnek bizonyult. Imre atya szavai és tettei mély nyomot hagytak bennem. Ő tanított meg arra, hogy a legnagyobb erő a szív szeretetéből fakad, és hogy a hit és az emberség ereje végtelen.

Lelki vezetőként és barátként egyaránt bátorított, sokszor megjelent a Budapesti Újévi Koncertjeim díszvendégeként, jelenlétével és áldásával erőt adott, hogy tovább folytathassam művészi és karitatív küldetéseimet. Hálával gondolok vissza barátságára és arra a rengeteg segítségre, amit jótékonysági ügyeim felkarolásában nyújtott.

Kozma Imre atya a remény fénye volt a szegények életében, és bölcsességével, jóságával mindannyiunkat gazdagított. Bár sokunk számára fájdalmas a távozása, életének fáradalmai után most megérdemelt békére talált. Az atya bár 85 évet élt, sokkal többet adott a világnak, mint amennyit valaha elvehetett volna.