Nem megy börtönbe a 4 éves kislány halálát okozó buszsofőr

A Bors elsők között számolt be arról a borzalmas tragédiáról, melyben egy mindössze 4 éves kislány veszítette életét még 2022-ben.

A kislány halálát okozó férfi nem megy börtönbe (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A kislány halála sem elég a börtönhöz

Több felelőtlenség is tetten érhető a tomajmonostorai tragédiában, amiben a 4 éves Inez vesztette életét. A kislányt 2022. június 7-én kedden reggel felejtették fenn az óvodásokat szállító kisbuszon, majd zárták be oda. A gyermek csaknem 8 órát töltött a napközben akár 50 fokos hőmérsékletűre felmelegedett buszban, amikor délután rátaláltak, már nem volt magánál. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol napokig küzdöttek az életéért, de szervezete feladta a harcot, 2022. június 10-én pénteken elhunyt.

A sofőr ezúttal is, akárcsak a kezdetektől fogva a felmentését kérte. Az ügyész szerint azonban több szabályt is megszegett a sofőr, például nem volt utaslistája, és ezek együttesen vezettek a gyermek halálához. A mostani tárgyaláson a vádlott arról is beszélt, hogy nagyon megviselték a történtek. Ugyanez elmondható az áldozat, Inez családjáról is, akinek a családja érthető módon összetört, nem sokkal később a kislány édesapja is meghalt.

A borzalmas eset kapcsán most hirdettek ítéletet - hívta fel a figyelmet a TV2 Tények. A férfit, aki a busz sofőrje volt elsőfokon 5 év felfüggesztett börtönre ítélték, de az ügyészség kérte a büntetés szigorítását. Végül másodfokon is maradt az eredeti büntetés, fellebbezésnek helye nincs, az ítélet jogerős.