Játszótéren vertek meg egy gyereket Veresegyházon - nyomoz a rendőrség

- Elért az üzlet mellett lévő játszótérhez, ami elég zeg-zugos. Ott gyakorlatilag kiugrottak hárman a bokorból és rávetették magukat. Le akarták szedni az elektromos rollerről, ami végül sikerült is. Elkezdtek dulakodni, ketten lefogták és ütni kezdték. Szegénynek még a foga is letört. Az egyik még át is vizsgálta a zsebeit, hogy mit tudnak még elvenni tőle.