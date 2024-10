„Istenem, ez valódi?” - teljesen ledöbbent az anyuka, amikor megtudta, hogy milliomos lett

Egy szerencsés játékos, aki megnyerte az életét megváltoztató Postcode Lottery nyereményét, először nem hitte el, hogy ekkora összeg ütötte a markát - amíg egy kulcsfontosságú jel azt el nem árulta.

Fotó: Unslpash

A nyugat-yorkshire-i Sanna Babar megdöbbent, amikor felfedezte a szemet gyönyörködtető 111 111 fontot (közel 53 millió forint), miután hétfőn benevezett a heti Millionaire Street nyereményjátékba.

Wow! Ez nem lehet igaz. Istenem, ez valódi?

- mondta hitetlenkedve a nő, aki hozzátette, hogy ennek szerint így kellett lennie, mivel közeledik a születésnapja, és ez így egy kiváló ajándék a számára.

Sanna Babar és boldog férj, Tahir Mehmood azt is tervezik, hogy elrepítik a családjukat Disneyland-be.

− Arra gondoltunk, hogy jövő év augusztusában elmegyünk a párizsi Disneylandbe, de most már akár Florida is lehet! Próbáltam pénzt spórolni, de most már nem kell, és anyukámat és apukámat is magammal vihetjük - mesélte a nő.