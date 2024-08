„Nagyot nyertem a lottón, de nem akarom, hogy a családom egy fillért is lásson”

Egy férfi egy kimondhatatlanul nagy összeget nyert a lottón, azonban nagyon feldühítette a családját egy szívtelen és érzéketlen döntésével.

A férfi nem hajlandó adni a nyereményből, ez pedig kezd feszültségeket okozni a családjában Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 32 éves férfi azt állítja, hogy hatalmas pénz ütötte a markát, miután nyert a lottón, de nem tervezi, hogy egy fillért is adjon belőle. A Redditen azt írta, hogy mindig is „önálló volt”, és keményen dolgozott azért, hogy eljusson oda, ahol most van. A „pénzügyileg felelőtlen” családja, amint értesült a nagy nyereményről gyorsan elkezdett pénzt kunyerálni tőle.

Soha nem tudtak jól bánni a pénzzel, és mindig másokra támaszkodtak, hogy kihúzzák őket az anyagi gondjaikból. A múltban is segítettem nekik, de mindig azzal a feltétellel, hogy próbáljanak meg javítani a pénzügyi szokásaikon

- magyarázta a férfi.

A lottónyertes elárulta, családja közölte vele, megérdemlik, a múltban tett fáradozások és segítségek miatt.

− Még odáig is elmentek, hogy azt mondják, tartozom nekik, mert a múltban segítettek nekem (ami nem igaz, mindig én voltam az, aki segített nekik) - olvasható a bejegyzésben.

A férfi próbálta elmagyarázni nekik, hogy ezt a pénzt a jövője biztosítására akarja fordítani, és hogy nem adhat nekik csak úgy belőle, de nem hallgatnak rá. Önzőnek és hálátlannak nevezik őt, és állítása szerint ez kezd feszültséget okozni a családban.

A poszt alatt rengeteg hozzászólás érkezett, és a többség egyértelműen elítéli a családot, amiért „bűntudatot keltettek” a férfiban. Sokan azt tanácsolják a lottónyertesnek, hogy ne foglalkozzon a rokonaival, és különösképpen ne adjon nekik a pénzből - írja a Mirror.