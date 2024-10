Megható búcsú: rengetegen készülnek a tragikus balesetben elhunyt hitoktató, Viktor bácsi temetésére

Nemcsak egy iskola és egy város, de egy egész egyházmegye borult gyászba múlt hét csütörtökön (október 3.), miután tragikus balesetben elhunyt a fülöpi iskola hitoktató tanára, F. Viktor. Mint arról a Bors is írt, a férfi közlekedési balesetben vesztette életét: a 43 éves családapát ugyan még kiemelték a kocsiból, de életét már nem lehetett megmenteni.

A hitoktató halála mindenkit megrázott, rengetegen szeretnék elkísérni utolsó útjára / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A történtek után a család, a barátok és a férfi szerettei mellett Viktor diákjai és kollégái is összeomlottak: a férfit ugyanis mélyen tisztelte és szerette diák és tanár egyaránt.

A csak Viktor bácsinak hívott férfitől minden egyes diákja megható búcsúval köszönt el, kollégái pedig a baleset másnapján emlékhelyet állítottak neki a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában: az aulában egy asztalra helyezték a férfi fotóját, mellé pedig mécsesek tucatjait helyezték el szív alakban.

Drága Viktor! Hála van a szívünkben, hogy részese voltál iskolánknak! A lényeddel neveltél! Becsületességből, hivatásszeretetből, tenni akarásból példát adtál nekünk! Valóban tettél azért, hogy jobb legyen körülötted a világ. Szeretett családodnak vigasztalódást kívánunk!

- írta megrendülten a közösségi oldalon Popovics Ferencné, az intézet igazgatója.

Az egyházmegye is mélyen megrendült a hír hallatán: Viktor bácsi emlékére még egy megható virrasztást is szerveztek a nagykállói római katolikus templomban. Az egyházmegye azt is elárulta, hogy a gyerekekkel egy szívszaggató szertartás keretében is elbúcsúztak Viktor bácsitól.

Viktortól tanítványai és kollégái megrendülve búcsúztak a baleset napján az iskolában. Gyertyát gyújtottak, úgy ahogyan azt „Viktor bácsi” szokta: a gyertyát a földre tették, körbe ülték, megfogták egymás kezét, együtt sírtak, imádkoztak, majd megosztották egymással Viktor bácsiról a legkedvesebb emlékeiket

- írta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, aki hozzátette: a megyéspüspök atya is imádkozott a hitoktató lelki üdvéért és családjáért egy szentmisén.

A férfit csütörtökön (október 10.) kísérik utolsó útjára, többen is leszögezték: mindenképpen szeretnének ott lenni a szertartáson. Lapunk a férfi ismerőseitől úgy értesült, hogy Viktor bácsi búcsújára rengeteg ember érkezhet:

Mindenképpen elmegyünk, szeretnénk vele ott lenni az utolsó útján

- erősítette meg egyik diákja, aki az osztálytársakkal együtt megy a szertartásra.