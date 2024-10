Hétvégi időjárás: ez a nap lesz az igazán szabadba csalogató, használd ki!

Hurrá, hamarosan újra itt a hétvége! Minden bizonnyal sokan kiáltanak majd fel a pénteki munka végeztével, hogy már a hétvégi programokat tervezgessék. Ehhez viszont tudni kéne, hogy milyen is lesz a hétvégi időjárás. A jelenlegi prognózis alapján nem lesz okunk panaszra. A kellemes hőmérséklet mellett esernyőt sem kell vinnünk, ha szabadtéri programokra készülünk.

A hétvégi időjárás elkényeztet majd minket, így akár a Kékestető csúcsát is célba vehetjük Fotó: Németh András Péter

Idén kicsit felemás módon teltek az ősz eddigi napjai, hetei, hiszen a kellemes, napfényes időn kívül bőven volt részünk csapadékban is, ami legalább a földeknek jót tett. Most már viszont mindenkit az érdekel, hogy milyennek is ígérkezik ez a hétvége. A koponyeg.hu prognózisa alapján nem kell a szobában kuksolva töltenünk ezt a két napot.

Az időjárási portál szerint a két nap közül a szombat, október 19-e ígérkezik borongósabbnak, de a Napot is láthatjuk majd azért. A hajnali 5 fok után délutánra akár 16 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A vasárnap ennél is kedvezőbbnek ígérkezik. Október 20-án ugyanis sokat fog sütni a Nap és 15 fokos maximumokat várhatunk, így ez a nap ugyanúgy alkalmas lesz egy hegyi túrára, mint egy egyszerűbb kirándulásra, vagy éppen bringázásra. Érdemes is kihasználni a jó időt, mert november elejétől lassan majd csökken a nappali hőmérséklet és előbb-utóbb 10 fok alatt fog megállni a napi felmelegedés. Ráadásul jövő hét vége felé már csapadékosabbra fordul az időjárás.