Hátborzongató: rejtélyes figura tűnt fel a tini fotóján túrázás közben, soha többé nem látták

Hátborzongató fotót küldött eltűnése előtt egy tini a szerettének hegymászás közben, majd többet nem adott magáról életjelet. A 18 éves Daylenn Pua a híres Hawaiin található Haiku lépcsőkön túrázott, ami egyesek szerint egy olyan út, ami a mennyekbe vezet. Épp nagymamájánál tartózkodott, amikor úgy döntött túrázni indul annak ellenére, hogy nagyija kérlelte ne menjen.

Telefonon tartotta a kapcsolatot nagymamájával az eltűnéséig Fotó: Pexels

A Haiku lépcsőket második világháború során építették és összesen 3922 lépcsőfokból áll. Az út során Daylenn folyamatosan tájékoztatta nagymamáját arról, merre jár, ám egyszer csak nem érkeztek újabb fotók. A tini megtalálására mentő és kutató csapatokat küldtek, hogy legalább a holttestére ráleljenek, ha tragédia történt, de nem találták meg azt sem. Mindennek már kilenc éve. Egyetlen nyomuk a 18 éves utolsó fotója, aminek a hátterében egy rejtélyes figura áll, mintha egy árnyék lenne.

A képen lévő másik személy azonosságát a hatóságok nem tudták azonosítani pedig lehet, hogy ő látta élve utoljára Daylennt. Persze az is lehet, semmi köze a tini eltűnéséhez, mivel az is lehet, hogy rossz útvonalra tévedt és veszélybe került, írja a LadBible hozzátéve, hogy ezért mára már tilos lett megmászni a Haiku lépcsőket, amiket a Hawaii-i önkormányzat elkezdett lebontani. Azok pedig, akik ennek ellenére is megpróbálják megmászni azokat, letartóztatják.

Eddig 14 embert fogtak el miatta.