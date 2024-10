Sürgető figyelmeztetést ad ki az élő Nostradamus: ha azt hittük, a nehezén túl vagyunk, tévedtünk

Az egyszerű halandóknak nagyon nehéz megérteni, hogy bizonyos emberek miképpen tudják fürkészni a jövő titkait. Ez egy isteni adottság, amelynek működése még nem tisztázott, és a tudósok nem tudták megmagyarázni, hogy miképpen lehet előre látni azt, ami meg fog történni. Éppen ezért sokan szkeptikusak a jövőlátással kapcsolatban, mindazonáltal el kell ismerni, hogy van néhány olyan személy, aki ezt mesterien űzi. Ott volt például Nostradamus, aki félelmetes pontossággal jósolta meg, mi fog történi, a történelem pedig igazolta látomásait. Egy hasonló tehetséggel élő ember ma is él.

Rémisztő jóslatokat adott az élő Nostradamus

Athos Salomé, a brazil látnok magát élő Nostradamusnak nevezi, e névre pedig rá is szolgált. Az évek során ugyanis több látmosást tette nyilvánossá, és mesteri pontossággal állapította meg, hogy mi minden fog történni. Megjósolta többek között Erzsébet királynő halálát, valamint azt, hogy Károly király meg fog betegedni, ezért hamarosan átadja a trónt Vilmos hercegnek. Nos, Károly valóban rákos lett, a trónon azonban még ő ül. Azt is előre látta, hogy Elon Must megvásárolja a Twittert, emellett a világ alakulásával kapcsolatban is jóslatokat adott.

Ő előre figyelmeztette az emberiséget, hogy a keleten szörnyű háború fog kitörni: s lám, igaza volt. A Közel-Kelet jelenleg roppant puskaporos, Irán rakétatámadását pedig az egész világot elborzasztotta. Izrael atomnagyhatalom, így a küszöbön áll egy hatalmas atomháború, ami akár az egész világot elpusztíthatja. Az utóbbi években sok nehézséget kellett átélnünk: jött a világjárvány, kitört az orosz-ukrán háború, özönvizek és természeti katasztrófák sújtottak sok-sok országot - írja a Daily Star.