Különleges égi jelenség: csodás időszak kezdetét jelzi a Mars és az Uránusz fényszöge

A bolygók ma is izgalmas változásokat ígérnek, amik hatással lesznek az életedre. A Mars és az Uránusz fényszögének hatását már napok óta érezheted, de pénteken lesz pontos a trigon helyzeted – írja az Astronet. Ez a különleges fényszög hatással lesz a csillagjegyekre is, az égi jelenség váratlan, jó fordulatokat hozhat a pénteki, október 25-ei napon.

A különleges égi jelenség pozitív változást hoz minden csillagjegy életébe Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Különleges égi jelenség: ezt hozza az életünkbe a Mars és Uránusz fényszöge

Szuper fejleményeket hozhat a hétvégére a pénteki pontos Mars és Uránusz fényszög, különösen azoknál a csillagjegyeknél, akiknek az uralkodó bolygója valamelyik ezek közül. Ilyen például a Kos, akinek a Mars az uralkodó bolygója, mely az akarattal, ambícióval, vággyal van összefüggésben. A Kosok életében tehát nagyon jó folyamatokat indíthat el a mai támogató fényszög. Hasonlóan jó dolgok várnak a Bikákra is, ugyanis az Uránusz a Bika jegyében áll fényszögben a Marssal. A Bikák tehát nagyon jó lehetőséget kapnak ma, talán megvalósíthatják egy régi vágyukat, elképzelésüket, de így lesznek ezzel a Nyilasok is, akiknek a vágyiakkal összhangban hozhat meglepetést a fényszög. Mindeközben ráadásul Oroszlán Hold van, ami az Ikrek jegyre kedvezően hat, nagy lendületet ígér péntekre számukra égi kísérőnk.

A Rákokra is pozitívan hat a fényszög, nekik a korábbi számításaikat húzhatják keresztbe, de a Mars és Uránusz fényszöge abszolút jó irányba tereli mindezt és valami sokkal jobb jön az életükbe, mint eredetileg tervezték. Az Oroszlánnak a társas kapcsolataira kell ma figyelnie, az eltávolodott barátok visszaszerzésére ad lehetőséget a fényszög. Az Uránusz hirtelen változásokat hozhat a Szűz életébe, amire jobb felkészülni, a Mérleg pedig a magánéleti és munka fronton kap segítséget ma a bolygóktól. A Skorpióknak felerősödnek ma az érzelmeik, minden kapcsolatuk intenzívebb lehet ma a szokásosnál, a Nap ráadásul már a Skorpióban jár, így a horoszkóp alapján is szerencse övezi őket. A Bak ma bármibe is fog azt sikerre viszi, hasonlóan a Halakhoz, a Vízöntőnek pedig az uralkodó bolygója az Uránusz, így érdemes kimozdulnia a komfortzónájából, ma ugyanis különösen szerencsés lehet.