Vénusz a Skorpióban: ezt hozza ki belőled ez a mágikus időszak

A Vénusz a Skorpióban végletekig érzékeny, végzetesen érzéki, szenvedélyes. Képtelen kimérten, visszafogottan, mértéktartóan viselkedni. Nem érdekli, nem zavarja a feltűnés, ráadásul mindent megtesz, hogy elérje célját – írja az Astronet. Ez az időszak különleges a nők számára, ilyenkor célba érhet a csábítás, így ideje mindent bevetni, ha van egy régi kiszemelted.

A Vénusz a Skorpióban különleges időszakot hoz, most esély lesz a csábításra Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Vénusz a Skorpióban: utat tör magának a női csáberő

Nincs is jobb annál, mint ha szívünk választottjával az őszi, színes levelek között tehetünk egy erdei sétát, majd bekuckózhatunk a nappaliba egy-egy forró tea mellett, összebújva. Most azonban eljött az idő azoknak is, akik jelenleg szinglik, ám van kiszemeltjük vagy eltökélt szándékuk megtalálni az igazit. A Vénusz ugyanis a Skorpióban jár, ami felerősíti a minden nőben ott szunnyadó csáberőt és az erotikus mágnest, így végre becserkészhetik a hőn áhított férfit. Ebben a bolygók is segítségükre lesznek, és ha mindez nem lenne elég, mágikus fényszögek is lesznek a hónapban, amik felerősítik a vonzást férfi és nő között.

A Skorpió Vénusz (a nő) október 8-án a Rák Marssal (a férfi) harmonikus fényszöget alkot, majd 15-én szembe kerül az Uránusszal (váratlan események jelölője). Előbbi sikeres randevút, szerelmes együttlétet, utóbbi féltékenységi jelenetet, hirtelen szakítást szimbolizál

– írja az Astronet. A Skorpió ugyanis a Mars és a Plútó által uralt jegy, ami nem válogat az eszközökben, ha el akarja érni a célját. Szerelme épp olyan pusztító, mint a bosszúja. Ő a Végzet asszonya típus.

A csillagjegyeknek különböző helyzeteket hozhat a Skorpió Vénusz Fotó: Pixabay

Ezt hozza a csillagjegyeknek a Skorpió Vénusz

Ebben a különleges időszakban a Skorpió jegyben születettek a legérintettebbek, hiszen rájuk nagy erőkkel hat a Vénusz, amely felkorbácsolja az erotikus vágyaikat, és mindenkit meg akarnak hódítani. A Skorpió Vénusz október 8-án hatalmas kísértés a Nyilasok számára, akiknek ebben az időszakban a tiltott gyümölcs lesz a legédesebb. A Bak a szerelmet és a barátságot könnyen össze tudja keverni majd a Skorpió Vénusz alatt, a Vízöntőnek pedig igazi kihívást fog okozni ez az időszak, főleg a munkahelyén.