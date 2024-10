"Mindössze 4 hónapra becsülték a hátralévő időt" – Nagy bajban van a kétgyermekes daganatos édesanya

Róbert kihangsúlyozta, az adományok összegét Bea a megélhetési költségeik és fiai ruházkodási, iskolai és sporttevékenységeivel kapcsolatos kiadásaira fordítaná. Az asszony állapotának függvényében előfordulhat, hogy rendszeres háztartásbeli segítséget is finanszírozni kell. Szerencsére rengeteg emberhez eljutott a segítségkérés, többen meg is látogatták az asszonyt.

Szeretnénk szívből megköszönni mindenkinek, aki eddig segített. Az eddigi segítségeteknek köszönhetően már hatalmas előrelépést tettünk abban, hogy Bea és két fia könnyebben átvészelje ezt a nehéz időszakot.

– tette hozzá Róbert.

Még egy GoFundMe oldalt is létrehoztak az asszonynak, hogy aki szeretné, azon keresztül is tudja támogatni a családot. Amennyiben Te is segíteni szeretnél Beán és két fián, ERRE A LINKRE kattintva megtalálsz minden szükséges adatot.