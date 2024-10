Döbbenet: hazalopta a tiroli szállodát a magyar alkalmazott

Még a sokat látott rendőröket is meglepte az, amit egy szálloda magyar alkalmazottjának kocsijában és szobájában találtak a napokban a tiroli Längenfeldben. A zsarukat ugyanis még múlt pénteken (október 18.) hívta fel a szálloda munkatársa, hogy a náluk dolgozó 39 éves magyar alkalmazott kocsijában bizony igencsak furcsa dolgokat vélt felfedezni: úgy látta ugyanis, hogy a szállodai holmijai hevernek az autóban.

A magyar alkalmazott már jó ideje csempészte ki a holmikat a tiroli szállodából Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A tiroli szálloda másik dolgozója buktatta le a magyar melóst

A helyi rendőrök azonnal a magyar alkalmazotthoz siettek és kihallgatásra be is kísérték a közeli rendőrkapitányságra, ahol a magyar a kihallgatáson bevallotta: valóban a szállodai holmijait találták meg a kocsijában. A zsaruk meglepetésére azonban itt nem állt meg, hanem azt is töredelmesen bevallotta, hogy a mostani, lefülelt lopása korántsem az első tolvajakciója volt: az Unsel Tirol szerint ugyanis a magyar alkalmazott kibökte a zsaruknak, hogy már hosszú idő óta dézsmálja a szálloda készletét, és már jó ideje lopkodja haza a különféle tárgyakat és holmikat.

A meglepett rendőrök persze azonnal átvizsgálták a szobáját, ahol kiderült, hogy nem füllentett: nemcsak a kocsija, hanem a szolgálati szobája is tele volt a szállóból meglovasított holmikkal.

Az osztrák lap szerint a magyar melóst olyannyira elkapta a gépszíj, hogy döbbenetes "árukészletet" halmozott fel, olyannyira, hogy a kicsempészett tárgyak értéke több ezer eurós, azaz vélhetően millió forintos értékű.

Mindent megtaláltak a rendőrök

A jelek szerint a magyar melós nem adta el a tárgyakat, azokat ugyanis a vallomása után megtalálták.

- A gyors intézkedésnek és az elkövető beismerő vallomásának köszönhetően a rendőrség gyorsan megoldotta az esetet – számolt be történtekről az ügyben illetékes söldeni rendőrség. Hozzátették azt is, hogy a holmikat így mind vissza fogják tudni juttatni a szállodának. Azt, hogy mi lesz a magyar tolvaj sorsa, egyelőre nem tudni.