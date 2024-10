Barátnője segítette a világbajnoki címhez a magyar horgászt

Elképesztő teljesítményt nyújtott az U25-ös magyar horgászválogatott a hazai rendezésű feeder világbajnokságon. A szegedi Maty-éri víztározón megrendezett viadalon egyéniben és csapatban is Magyarország hódította el az aranyérmet.

Kedvenc módszer, kedvenc helyszín

A mezőny legeredményesebb tagja Bakó Péter volt, aki kétszer is a dobogó tetejére állhatott. A magyar versenyző egész évben ezt a viadalt várta, ugyanis hazai pályán kis túlzással sosem talál legyőzőre. A három eddigi itthoni világbajnokságán öt arany- és egy ezüstérem a mérlege.

Bakó Péter Balog Áron csapattársával ünnepelt a dobogó tetején, a másik magyar versenyző bronzérmes lett egyéniben Fotó: MOHOSZ

Több szempontból is különleges volt számomra ez a verseny. Egyrészt a kedvenc módszeremmel, a kedvenc helyszínemen horgászhattam. Arról nem is beszélve, hogy a hazai pálya miatt a családom, a barátnőm is a helyszínen szurkolt nekem, ami pluszerőt adott

– fogalmazott a Borsnak Bakó Péter.

Különleges segítők

A többszörös világbajnok horgász arról is szót ejtett, hogy a szegedi versenyen egy különleges lehetőség is az aranyéremig repítette.

– A világversenyeken nem a családtagok segíte­nek nekem a horgászat során.

Most viszont a hazai pályának köszönhetően a csa­ládom és a barátnőm volt a hivatalos háttérsegítségem. Ez azt jelenti, hogy nemcsak szurkolók, hanem válogatott tagok is voltak egyben

– tette hoz­zá a kiváló pecás, aki azt is elárulta, miben segédkeztek neki szerettei.

Barátnője, Tóth Dzsenifer remek segítőnek bizonyult Fotó: MOHOSZ

– A hát­térembereknek az a feladatuk az edzésnapokon, hogy elemezzék a pálya különböző pontjait. Az ott tréningező versenyzők ho­gyan fognak, milyen távol­ságokban stb. Ezeket az in­formációkat begyűjtik, majd át­adják nekünk, horgászoknak. A versenyna­pokon pedig ők számolják a halakat a szektorban, ezt bediktálják nekünk óránként, ezek alapján pedig mi el tudjuk dön­teni, hogy jó-e a taktika, vagy váltsunk távol­ságot, csalit stb. Az ő számolásaik nélkül mi nem tudnánk jó döntéseket hozni.

Összeszokott csapat

Bakó Péter azt is hozzátette: szerencsés, mert barátnője, Tóth Dzsenifer a legnagyobb segítője is egyben, így rendkívül összeszokott csapatként tudtak együtt dolgozni a szegedi világbajnokságon, ez is hozzájárult ahhoz, hogy két aranyérmet is bezsebelt.