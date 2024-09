Alsónémedi baleset: élet és halál között lebeg a balesetező színésznő és kisfia

Mint arról a Bors is beszámolt, a baleset pénteken (szeptember 27.), a kora esti órákban történt az Alsónémediben, a Hunyadi utca és Haraszti úti kereszteződésénél: egy Opel Meriva 44 éves sofőrje éppen ötéves kisfiával a hátsó ülésen hajtott ki az utcából, amikor egy főútról, nagy sebességgel érkező BMW sofőrje valósággal letarolta az autót.

A kocsi felborult a baleset után. Alsónémedi anya és fia életéért imádkozik Fotó: Bors

Az ütközés ereje akkora volt, hogy az Opel felborult, a bent ülő édesanya és kisfia pedig beszorult a roncsba.

Információink szerint az esetet többen is látták, köztük egy, a közelben élő testnevelés tanárnő és a férje, akik elsőként rohantak oda a balesethez. Ők szabadították ki a roncsból a súlyosan sérült, ájult kisfiút és az ugyan eszméleténél lévő, de szintén súlyosan sérült anyát.

A kisfiú állapota ekkor olyan válságos volt, hogy újra kellett éleszteni. Az újraélesztést a hős tanárnő és férje azonnal meg is kezdték: telefonos irányítással felváltva folytatták a szívmasszázst. A mentők is hamarosan a helyszínre értek, akik emelt szinten folytatták az életmentést: hála a házaspár gyors reakciójának és a mentősök harcának, a kisfiút végül válságos, de stabil állapotban szállították kórházba.

A színésznő és kisfia erről a játszótérről indult haza Fotó: kd / Bors

Kiderült, hogy a balesetet szenvedett édesanya nem más, mint a Jóban Rosszaban korábbi színésznője, aki jelenleg is kórházban fekszik, ahogyan kisfia is. Úgy tudjuk, hogy ezekben a percekben is küzdenek anya és fia életéért. Volt kollégája, Bogdányi Titanilla az Instagramon kérte: imádkozzanak színésztársáért:

Emberek! Kérek egy imát mindenkitől szeretett, csodálatos kolléganőmért, barátomért és kisfiáért, akik az életükért küzdenek jelenleg is

- írta a színésznő.

Információink szerint a színésznő a baleset helyszínénél lévő játszótérre vitte kisfiát, egy vidám játék után indultak volna haza.

Azonban alig fordult ki a parkolóból, a tragikus baleset már meg is történt.

Úgy hallottuk, hogy a sarkon lévő játszótéren volt a fiúcskával, épphogy csak kifordultak a sarkon. Még mindig ráz minket a hideg. Mi több utcával messzebb lakunk, de ott is hallottuk a csattanást. A férjem ki is rohant, és azt mondta: jó, hogy nem láttam, borzalmas állapotban emelték ki a kisfiút

- mondta egy helyi asszony.