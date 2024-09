„Virág lelke már szabadon száll, mint a madár” – szívszaggató sorokkal búcsúzott a Gyálon elgázolt 16 éves lánytól az édesanyja

Egy boldog család élete tört ketté hétfőn (szeptember 2.) reggel, Gyálon. Mint ismeretes, aznap a 16 éves Virág éppen első iskolanapjára indult gyáli otthonából Budapestre - az intézménybe azonban soha nem érkezett meg. Odafelé menet ugyanis, amikor éppen a vonatsíneken sétált volna át, a közeledő szerelvény elgázolta. Esélye sem volt: a lány a helyszínen meghalt.

Virágot rengetegen gyászolják. Édesanyja mindenkit arra kér: lánya ne negatív példa legyen, hanem emlékezzenek arra a szépre, amit gyermeke képviselt Fotó: Unsplash

Családját, barátait és szeretteit összetörte a tragédia, különösen, mert vasárnap még vidáman ünnepelték Virág 16. születésnapját. Barátai egybehangzó véleménye szerint a lány mindig is ikeröccseiért rajongó, családcentrikus és céltudatos lány volt, aki egy pillanat alatt felvidított bárkit a környezetében.

A kislányt most százak gyászolják, édesanyja is szívfacsaró sorokkal köszönt el imádott gyermekétől. Renáta szeretné, hogy mindenki, aki csak ismerte, emlékezzen meg lányáról.

Erősen hiszünk benne itthon, a család, a testvérei, hogy a lelkünk halhatatlan, Virág lelke már szabadon száll, mint a madár. Ez segítsen át a hiányon mindenkit, aki ismerte. Fontos, hogy most mindenki egy percre jó szívvel gondoljon rá, hogy érezze a szeretet és hogy elengedjük

- írta a kislány édesanyja, Renáta. Hozzátette: hiszi, hogy ez nem volt véletlen.

Nagyon hiszem, hogy nem ok nélkül történt, valami sokkal szörnyűbb dologtól óvták meg

- szögezte le, hozzáfűzve: lánya megmaradt szépnek kívül és belül. Kihangsúlyozta: ha hallgatta is a zenét út közben, sosem figyelmetlenül.

- Sokszor hallgatott zenét, de az úton mindig odafigyelt. Egyedül sokszor félt, emiatt gyakorta a családok és a barátok telefonon "hazakísérték". Most is valószínűleg fel akart hívni valakit vagy egyszerűen csak sietett, rohant a buszhoz, nem akart elkésni az iskolából. Szeretném, ha nem negatív példa lenne Virág, de az igaz, hogy jobban oda kell figyelni az úton, bár ő ezt tudta - szögezte le az összetört édesanya. A többi gyászolótól azt kérte, hogy emlékezzenek Virágra, lánya humorára, kitartására, moráljára. Kérte azt is, hogy mondjanak érte egy imát és mindenki köszönjön el tőle, szíve szerint.

Szomorúak vagyunk, de el kell majd engednünk és beszéljetek, emlékezzetek róla, érezze, hogy milyen sokan szerették... Azt mondta, hogy aki vele egyszer találkozott, az egy életre megjegyzi, mert ő egy legenda

- zárta sorait a gyászoló édesanya.