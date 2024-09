Megszólalt az áldozat: Többször is megütötte Magyar Péter, egy lány szoknyája alá pedig be akart nézni

Megszólalt a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata. A férfi szerint nem csak a Tisza Párt elnöke, hanem Radnai Márk alelnök is inzultálta őt a nyáron az Ötkert nevű szórakozóhelyen.

Botrányosan viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen Magyar Péter, a nyáron többek között erről szóltak a hírek. A Mandiner is beszámolt arról, hogy egy átmulatott éjszakán a Tisza Párt elnöke összeszólakozott egy férfivel, aki másokhoz hasonló módon felvételeket készített a politikusról.

A portál szerint Magyar meglehetősen kihívóan táncolt több lánnyal is, volt, aki előtt leguggolt és a lábai között is átcsúszott.

Magyar Péter beperelte a cikk miatt a Mandinert. Az elmondottakat megerősítette a Magyar Nemzetnek Magyar Péter áldozata is, akinek állítása szerint a pártelnök elvette a telefonját, a Dunába dobta és meg is ütötte.

A sajtóper tárgyalásán Magyar Péter több alkalommal is megjegyzéseket tett, emiatt a bíró kénytelen volt többször is rendre utasítani őt. A politikus áldozata, a neve elhallgatását kérő férfi azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy Magyar Péter táncolás közben nem csak leguggolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá. Miután pedig felvételeket készített, a politikus elvette tőle a telefonját. Ezt követően – elmondása alapján – Magyaron kívül a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is inzultálta őt, folyamatosan videózta annak ellenére, hogy nem közszereplő.

Magyar Péter pedig az összeszólalkozás közben meg is ütötte.

Nem is egyszer, hanem többször is. Végül pedig a láthatóan alkoholos befolyás alatt lévő politikus bedobta a telefont a Dunába. A készülék vízálló volt, ezért maradhattak meg a felvételek. Az áldozat szerint az eset során Magyar Péter folyamatosan agresszíven viselkedett vele, végül a biztonsági személyzetnek kellett a nyakánál fogva kivezetni a politikust a szórakozóhelyről.



