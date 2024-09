"Nem jött ki hang a torkomon, csak megöleltem" - Így telt kis hőseink első napja az iskolában

Szofi és bátyja Milán mindig lelkesen mennek iskolába Fotó: Ripost

A táncoslábú Szofit is visszavárta az iskola

A kilencéves Takács Szofi ismét egy roppant eredményes nyarat tudhat maga mögött, a kislány ugyanis újabb díjakat zsebelt be. Most azonban neki is ideje visszatérnie az iskolapadba. A tehetséges kislánynak ez koránt sincs ellenére, sőt! Szofi nem csak a táncban remekel, már első osztályos kora óta minden évben kitüntetéssel végzett. Korábban lapunkkal édesanyja azt is megosztotta, hogyan tudják tartani a ritmust a hétköznapokban.

Reggel elviszem az iskolába, ahol általában fél 2-kor végez. Onnan egyenesen edzésre megyünk, ahol 3-4 órát gyakorol. Ezután otthon kap egy kis játékidőt, majd jöhet a fürdés és a tanulás

– sorolta Barbara.

A kislány pedig munkatársunknak azt is elárulta, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz.

Ha nagy leszek vagy táncos leszek, vagy pedig állatorvos

– mondta büszkén.