Húgyúti fertőzésnek hitték, valójában az életéért küzdött a 24 éves fitt nő

Erin Montgomery először 2023 szeptemberében vette észre, hogy valami nem stimmel, miközben tévét nézett. A barátja, Ewan házában a kanapén ült, amikor érezte, hogy kezdett felmenni a láza, és felgyorsult a szívverése.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Épp a kanapén feküdtem, amikor kezdett melegem lenni, és hevesen dobogott a szívem

- mondta a 24 éves Erin.

Ekkor már tudtam, hogy valami nincs rendben, mivel nyugodt voltam, és csak csendben ültem.

Később, amikor Erin vécére ment, a dolgok komoly fordulatot vettek. A pulzusa minden alkalommal, amikor vécére ment, egyre emelkedett, így végül mentőt hívott. A telefonban azt mondták neki, hogy valószínűleg húgyúti fertőzés okozza a panaszt. Azonban a hívás után beírta a Google-be a panaszait, és megtudta, hogy a szepszis is okozhat ilyen tünetet. Azt mondták neki, ha pár órával később is rosszul érzi magát, menjen a kórházba, és így is tett. Ekkor a nyugalmi pulzusa már 149/perc volt.

Arra jutottak, hogy a vérmérgezésemet egy vizeletfertőzés okozta, amely a vesémre és az egész testemre kiterjedt a véráramban

- mondta a fiatal.

A szepszis akkor fordul elő, amikor a szervezet fertőzésre reagálva megtámadja saját magát.

A családom, beleértve anyámat, apámat és Ewant is, nagyon támogattak, de tudom, hogy ők is nagyon aggódtak, tehetetlenek és szomorúak voltak.

Erint azonnal kezelni kezdték, oxigént és antibiotikumot kapott. Négy hónappal később még mindig lábadozott, gyenge volt. Most másokat is arra bíztat, hallgassanak a megérzéseikre, mert az életükbe kerülhet egy ilyen fertőzés - írja a The Sun.