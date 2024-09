Azt hitte, az influenza okozza a fejfájását: gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak egy családapánál

Hat hónappal az esküvője után, 2022 decemberében kezdett el fejfájástól szenvedni a 43 Adam Chapman, ám ő sokáig úgy gondolta, a tüneteit csupán a munkahelyi stressz, a fáradság, valamint egy korábbi influenza okozza. Az angliai Worcesterben élő férfit végül tavaly februárban kórházba szállítottak, majd ezt követőn kiderült, hogy glioblastomában szenved, ami az agydaganat egy rosszindulatú, egyben leghalálosabb típusa.

Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak a családapánál / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Adam azóta már két műtéten is átesett: az egyiken csupán egy hónappal ezelőtt, valamint hónapokig tartó kimerítő sugárkezelésen és kemoterápián is részt kellett vennie. Az első, 12 órás operáció során ráadásul stroke-ot kapott, ami súlyos hatással volt a memóriájára és a látására is.

- Az emberek azt gondolják, mivel műtéten és kemoterápián is átestem, és most otthon vagyok, rendben kell lennem.

Nem értik meg, hogy a daganatom folyamatosan vissza fog térni a most már korlátozott életem hátralévő részében, és hogy a kezelésekkel csak késleltetjük a rákot, hogy a lehető legtöbb időt nyerjük számomra.

- A barátok és a család felbecsülhetetlen értékű támogatása nélkül, akik velem együtt élték meg ezt a rémálmot, a dolgok még nehezebbek lettek volna - nyilatkozta az egygyermekes édesapa, aki jelenleg együtt dolgozik a Brain Tumour Research nevű jótékonysági szervezettel, és igyekszik támogatást szerezni az agydaganat kutatás finanszírozására.

Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet az agydaganatra: sokan félreértik a rák más típusaihoz képest. Úgy fest, az emberek nem fogják fel azt a tényt, hogy erre nincs gyógymód

- tette hozzá Adam, a Mirror beszámolója szerint.