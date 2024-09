Figyelmeztetést adtak ki: életveszélyes parazita fertőzött meg két embert is, itt vannak a részletek!

Megrázó hírek érkeztek Amerikából. Két Los Angeles-i férfi szervezetében ugyanis Baylisascaris proyonis nevű parazitára bukkantak az orvosok. Ez egy olyan bélféreg, amely a mosómedvék testében fellelhető. A betegség az állat számára nem veszélyes, azonban ha ember, vagy netalán egy kutya elkapja a kórságot, az akár az életébe is kerülhet. A parazita ugyanis átterjedhet a szemre és az agyra is, sőt más belsőszerveinket is megbetegítheti, végső esetben pedig akár halálos következményekkel is járhat.

A mosómedvék által terjesztett parazitával /Fotó: @Pexels/Illusztráció

A Los Angeles-i Közegészségügyi Hivatal figyelmeztetést adott közzé a két beteg megtalálása után.

A Baylisascaris-féreg a mosómedve ürülékén keresztül kerülhetett a betegek ételébe. Az állatot nem betegíti meg a parazita, azonban ha egy ember megfertőződik, akkor a féreg átterjedhet a szemre, az agyra, vagy más szervekre, és agyduzzanathoz és szembetegségekhez is vezethet. Ez a féreg megfertőzheti az embereket, valamint a kutyákat is

- olvasható a közleményben. Az egészségügyi hivatal arról is beszámolt, hogy ha az ember érintkezik az állat ürülékével, attól még nem válik azonnal fertőzővé, azonban a tünetek akár 2-4 hétig is kínozhatják a betegeket. Legsúlyosabb esetben akár vakságot, és kómába esést is okozhat a fertőzés az ember szervezetében. A hivatal azonban megnyugtatta az embereket, ugyanis a kórság terjedésére minimális az esély, az viszont aggasztó, hogy a mosómedvék egyre inkább elszaporodnak a nagyvárosokban is, így egyre nagyobb számban lehetnek fertőzött emberek - számolt be róla az Unilad.