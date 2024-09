"Bízom, hogy hazajön még hozzám!" – Magánéleti gondokkal küzdhetett az eltűnt Dani

Ahogy arról lapunk már többször hírt adott, a 29 éves eltűnt Dani még mindig nem került elő. A fiatal férfinek szeptember 6-án veszett nyoma, amikor Kalocsa és Dusnok között leszállt egy buszról, mert rosszul érezte magát. Szülei azonnal elindultak érte, de hiába, mire odaértek fiuknak már csak hűlt helyét találták.

Hazautazott volna az eltűnt Dani Fotó: Facebook

A 29 éves férfi édesanyja a rendőrséghez, majd a Szekszárdi Kutató Mentő Egyesülethez fordult segítségért. Kétségbeesésében az internet népét is arra kérte, jelezzék, ha látták Dánielt.

Ma egy hete, hogy eltűnt az én kisfiam és Dani sajnos továbbra sincs meg! A tegnapi nap is sikertelenül zárult.

– írta a kétségbeesett édesanya.

Az eltűnt Dani magánéleti gondokkal küzdött

A fiatal férfi a – Facebook profilján nyilvánosan elérhető információk szerint – Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát, eltűnése előtt pedig vezetőként dolgozott egy budapesti szociális intézményben. Ismerősei azt állítják, hogy az eltűnt fiatal élete a fővárosban félre siklott, az elmúlt időszakban súlyos magánéleti gondokkal küzdött, ezért is szeretett volna hazamenni és azt tervezte, huzamosabb ideig otthon is maradna. Ezt támasztja alá az édesanyja által írt bejegyzés is:

Nagyon haza akart aznap jönni, ezt mindenkinek mondta is, akik utoljára látták vagy beszéltek vele, ezért bízom, hogy hazajön még hozzám!

– olvasható az anyuka bejegyzésében.

Az eltűnt Dani maga is arról írt a Facebookon, hogy az elmúlt hónapokban több rossz döntést hozott, amelyekkel másokat is megbántott.

Az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt. Kísért a balszerencse, amit igazából az én rossz döntéseim idéztek elő. Volt akit megbántottam, ezért nem is várok sem sajnálatot, sem megbocsátást. Most azonban ezt próbálom megfordítani.

– fogalmazott a férfi a július 7-i bejegyzésében. A férfi ekkor azzal zárta az üzenetét: minden nehézség ellenére most próbálja rendezni az életét.