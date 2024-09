Eltűnt Tóth Balázs: jelzett a sztárkutya a bükkaranyosi fiú keresésekor - Videó

Ahogy arról a Bors is többször beszámolt, Tóth Balázsnak egy családi vita után, augusztus 20-án, épp a születésnapján veszett nyoma. A 19 éves tini kisurrant otthonról. Egyszer még hazament, hogy átöltözzön, utána hátra hagyta a családját, amiről egy kültéri kamerafelvétel is készült. A fiú mindent otthon hagyott: a telefonja és az iratai nélkül ment el. Azóta keresik a srácot, és eddig úgy tűnt nem talált nyomot senki, még Hope sem, a törökországi földrengésen is bevetett keresőkutya. Augusztus végén viszont készült egy felvétel, amin a kutya jelez a gazdájának.

Az eltűnt fiú után keresőkutyákkal nyomoznak / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Jelzett Hope az eltűnt tiniről?

A fiú után a Spider mentőcsapat és a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület is kutat. Előbbi alapító vezetője, Lehocki László korábban lapunknak azt mondta: saját műveleti térkép alapján haladnak és vizsgálják a nyomokat a csapatukkal. Valamennyi elhagyatott, üres házban, nyaralóba, borospincékben is jártak már, és patakmederben, szakadékban is kutattak Balázs után, de egyelőre sehol nem találják.

A Bors birtokába jutott megrázó felvétel, amelyről úgy tudjuk, augusztus 30-án, este 11 óra körül készülhetett. Ezen úgy tűnik, Hope a mentőkutya szagot foghatott. Az eb Tóth Balázs családjának háza előtt, az édesanyjának autóját szimatolja. Szorosan a szürke járműnél hátuljánál áll. Nyüszít, és többször is ugat, egy ponton pedig az egyik mancsát az autó jobb hátsó kerekére teszi – mintha mutatni szeretne valamit a gazdájának, Lehoczki Lászlónak.

Rejtélyes alak említi meg az autót

Kerestük a Spider mentőcsapat alapító vezetőjét, hogy kiderítsük: mit jelenthetett a kutya jelzése.

- Nem egyértelmű, hogy Hope mit jelezhetett. Lehet, hogy állati eredetű szagot szimatolt a kutya. Akár vérnyom is lehetett, amit érzett, például egy rágcsálót elütöttek. Az autó külsejét vizsgáltuk meg, a belsejét nem, mert nem fértünk hozzá. Az emberi és az állati vér majdnem ugyanolyan – mondta Lehocki László, hozzátéve: csak úgy derült volna ki, hogy milyen szagot érezhetett Hope, ha a rendőrség megvizsgálja az autót technikusokkal hajszálat, vért keresve.