„Valahol, az utolsó erejét összeszedve küzd“ – Az időjárás nagyon megnehezíti az eltűnt Dani keresését

Ahogy arról lapunk többször beszámolt, rejtélyes körülmények között tűnt el a 29 éves Bódog Dániel. Rengetegen aggódnak az eltűnt Daniért, az édesanya segítségkérő posztját már több százezren megosztották az országban. Keresőcsapatok is gőzerőkkel keresik a fiatal férfit, ám úgy néz ki az időjárás közbeszólt. Mindenki reméli, hogy Daninak nem esett baja és az időjárási viszonyok ellenére jól van és épségben megtalálják.

Rengetegen keresik az eltűnt Danit Fotó: Facebook

A 29 éves, pécsi születésű Bódog Dániel Alex egy héttel ezelőtt, szeptember 6-án tűnt el. A fiatal rosszul érezte magát, ezért Kalocsa és Dusnok között leszállt a buszról, majd felhívta a szüleit, hogy menjenek érte. Édesanyjával az utolsó pillanatig telefonos kapcsolatban voltak, ám az utolsó pillanatban megszakadt a vonal és mire odaértek Daninak már csak hűlt helyét találták.

Az eltűnt Dani állítólag a Vajasba ugrott

Egy szemtanú azt állítja, hogy látta az férfit, amint egy dusnoki hídról a Vajasba ugrott, ám onnan kiúszott, felmászott a szalagkorláthoz és onnan eltűnt, de minden cuccát hátrahagyta a híd pillére mellett. A keresőcsapatok azonnal a helyszínre vonultak: egy keresőkutya a Vajas medrénél tényleg szagot fogott, ám a fajszi Duna-partnál minden nyom eltűnt. Ennek ellenére nem adják fel a keresést, további kutatásokat szerveztek, viszont az időjárási tényezők nagyban megnehezítik a keresők munkáját.

Órákon belül le kell állítani Bódog Dániel keresését

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai emberi erővel, kutyával, földön és vízen is napok óta próbálnak Dániel nyomára bukkanni, ám egyelőre nem jártak sikerrel. Óriási esőzések várhatóak az egész országban. Dusnok környékére még viharjelzést is kiadtak. Ilyen körülmények között pedig lehetetlen lenne Bódog Dániel nyomára bukkanni – erről számolt be a TEOL-nak Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke is.

Dániel édesanyja minden nap próbálja informálni az embereket posztjában. Legutóbbi frissítésében arról is szó esett, hogy ő maga is aggódik, hogy Dániel keresését jelentősen megnehezíti majd a várható időjárás, ezért ismét arra kér mindenkit, aki értékelhető információval rendelkezik a fiával kapcsolatban, hívja a 112-es segélyívószámot.

Az idő és az erő fogy, de nem adhatom fel, hiszen lehet, hogy valahol utolsó erejét összeszedve ő is küzd.

– írta kétségbeesett bejegyzésében a megtört asszony.