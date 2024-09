Drónnal kémkednek Szekszárdon: így figyelik egymást a szomszédok?

Megdöbbentő esetről számolt be lapunknak a Szekszárdon élő P. Tibor. A férfi a Kőrösi Csoma Sándor utcai házukban, a feleségével együtt látta, amint egy idegen drónnal kémkedik utánuk, miközben ők a hálószobában fekszenek. Amint észrevették a gépet, az azonnal elrepült. Mint mondta, többször is előfordult már, hogy találkoztak vele, így megosztotta a történetét. Kiderült: már máshol is járt a kémkedő drón.

Vajon miért kémkedtek a drónnal? / Fotó: Zysko Sergii (Illusztráció)

Nemrég egy nagyon érdekes dologra lettünk figyelmesek

– kezdte Tibor.

Éppen a feleségemmel voltam a hálószobában, tévéztünk, amikor mondta nekem, hogy nézzek ki az ablakon. Mondta, hogy négy piros és egy kék villogó fényt lát. Ezek a fények pont az ablakunkkal szemben voltak, nagyjából fél méterre.

Többen is jelezték, hogy náluk is megjelent a drón / Fotó: Ta2ng Ko (Illusztráció)

Tibor szerint egy nagyobb drón lehetett, de a pontos méretét nem látták, mert ebben az időben már besötétedett.

A fényekből arra következtethettünk, hogy ez egy nagyobb drón lehetett

– mesélte tovább.

Miközben minket pásztázott, oldal irányban mozgott. Amikor felálltam, hogy jobban megnézzem, azonnal elrepült. Olyan volt, mintha azért lépett volna le, mert észrevette, hogy nézzük őt.

Kiderült, hogy már nem ez az első eset, hogy kémkedtek a házaspárnál a drónnal.

- Már történt velünk ilyen. Úgy emlékszünk, hogy akkor is ősszel volt a megfigyelés. Ezúttal az utcán nem láttunk senkit sem… Sokan írták nekünk, hogy dobjuk le vagy lőjük le a drónt, de én úgy vagyok vele, hogy legközelebb, ha meglátom, inkább szólok a rendőrségnek. A történetem alatt egyénként többen is jelentkeztek, volt, aki tíz perccel később máshol látta a drónt. Nem tudjuk, hogy a szomszéd volt-e, de én arra gondoltam először. Egy biztos, megsértette a magánszférámat. Legközelebb ennek már következménye lesz – fejezte be a történetet Tibor.